وزيرة خارجية ميشيغان تصف دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب ضد الولاية بالـ"تافهة"

وصفت وزيرة الخارجية في ولاية ميشيغان الأمريكية، جوسلين بنسون، الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب ضد الولاية سعيا لوقف عملية فرز الأصوات بالـ"تافهة".

ونقلت وكالة رويترز عن الوزيرة قولها إن كل الأصوات الصحيحة التي أُدلى بها في الولاية تم فرزها بشكل آمن ودقيق.

وكانت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حركت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، إن حملة ترامب تشن هجوما قانونيا متعدد الجوانب في عدة ولايات حاسمة في أعقاب السباق المتقارب في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ورفعت الحملة كذلك دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاياتي ميشيغان وبنسلفانيا، لعدم منحها إمكانية للوصول بشكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز.

من جانبه، أعلن ترامب، في معرض تعليقه على نتائج الانتخابات الرئاسية، إن النظام الانتخابي والانتخابات الرئاسية في البلاد قد تعرضا لضرر .

وكتب ترامب على تويتر: "لقد تم إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا وبالانتخابات الرئاسية وهذا ما يجب مناقشته!، محامونا طلبوا السماح لهم بالدخول إلى مراكز الفرز لأسباب هادفة لكن ما الفائدة من ذلك الآن؟".

وتشن حملة ترامب هجوما قانونيا متعدد الجوانب في عدة ولايات حاسمة في أعقاب السباق المتقارب في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.