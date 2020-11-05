إصابات كورونا ترتفع إلى رقم قياسي في أمريكا بعد اليوم الانتخابي

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس الأربعاء مع رصد ما لا يقل عن 102591 إصابة جديدة، كما أبلغت المستشفيات في عدة ولايات عن ارتفاع في عدد المرضى.

أبلغت تسع ولايات عن زيادات قياسية في الحالات يوم أمس الأربعاء وهي كولورادو وأيداهو وإنديانا ومين وميشيجان ومينيسوتا ورود آيلاند وواشنطن وويسكونسن، بحسب إحصاء لـ"رويترز".

وأثر الوباء على كل جانب من جوانب الحياة الأمريكية تقريبا، بما في ذلك العدد القياسي من الناخبين الذين أرسلوا بطاقات اقتراعهم بالبريد في الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء، التي لم يتم تحديد نتيجتها بعد.

بالإضافة إلى ارتفاع الحالات، تجاوز عدد الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفى يوم الثلاثاء 50 ألفا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

وتشهد حالات الوفاة بسبب الفيروس ارتفاعا لكن ليس بنفس معدل الحالات. ويبلغ متوسط ​​عدد الوفيات اليومية في الولايات المتحدة 850 حالة وفاة.

هذا واقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث تفصله عن البيت الأبيض أصوات ولاية واحدة فقط ستكون العامل الحاسم لأكثر انتخابات متقاربة بتاريخ الولايات المتحدة.

ومع حسمه ولاية ميشيغان، يحتاج بايدن للتمسك بتفوقه الضئيل في ولاية نيفادا الغربية، الملقبة بـ"الولاية الفضية"، للوصول إلى 270 صوتا انتخابيا، وحسم سباق الرئاسة على حساب دونالد ترامب.