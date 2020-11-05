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    الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019

    الحرس الثوري الإيراني يعادي أمريكا والسعودية وإسرائيل بـ"خطوة غير مسبوقة"

    © AP Photo / Vahid Salemi
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    قررت وزارة العدل الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، حجب 27 موقعا إلكترونيا تابعا للحرس الثوري الإيراني.

    قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي
    © AFP 2020 / ATTA KENARE
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    وأعلنت الوزارة الأمريكية، في بيان لها، أنها "حجبت 27 موقعا إلكترونيا تابعا للحرس الثوري الإيراني يستخدمها من أجل التأثير على عقول الجماهير الأمريكية وتوسيع نفوذه، بالإضافة إلى نشر محتويات كاذبة ومعادية للولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل"، حسب إذاعة "فردا" الإيرانية.

    وأوضح البيان، أن "المواقع كانت تحاول الوصول إلى جمهور أمريكي، على الرغم من أن بعضها باللغة العربية بالكامل أو مغطاة بأخبار الشرق الأوسط"، مضيفا أن بعض هذه المواقع يحتوي على مضامين معادية لأمريكا والسعودية وإسرائيل بما يتماشى مع سياسة إيران الخارجية.

    وقالت وزارة العدل الأمريكية، إنها تمكنت من حجب المواقع الإلكترونية لأنه تم شراؤها من شركات تسجيل النطاقات الموجودة في الولايات المتحدة، مبينة "أن المواقع الـ27 انتهكت العقوبات الأمريكية ضد الحكومة الإيرانية والحرس الثوري، وأن 4 من هذه المواقع تعمل كمواقع إخبارية مرموقة، لكن الحرس الثوري استخدمها في الأصل للتأثير على الرأي العام والسياسات الأمريكية".

    وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية، فرز الانتخابات الرئاسية، التي بدأت حتى الآن تشير إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، حيث تفصله عن البيت الأبيض أصوات ولاية واحدة فقط ستكون العامل الحاسم لأكثر انتخابات متقاربة بتاريخ الولايات المتحدة.

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    الكلمات الدلالية:
    الحرس الثوري الإيراني, وزارة العدل الأمريكية, أمريكا
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