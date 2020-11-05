بعد لقاء وفد مجري... رئيس وزراء كمبوديا و4 وزراء في الحجر الصحي

دخل رئيس وزراء كمبوديا هون سين، و4 وزراء من حكومته في الحجر الصحي، اليوم الخميس، بعد لقاء جمعهم بوزير خارجية المجر، الذي أثبت الفحص في ذات اليوم أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن هون سين، كتب على "فيسبوك" أنه أجرى فحص كورونا وأن نتائج الاختبارات سلبية.

لفت إلى أنه "يلتزم بإرشادات فيروس كورونا في البلاد وسيبقى في الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

وأوضح أن نتيجة فحص زوجته و16 شخصا من العاملين معه جاءت سلبية، بينما قالت وزارة الصحة الكمبودية إن عدد الأشخاص الذين شاركوا في الزيارة 628 شخصا وأن نتيجة فحصهم جاءت سلبية حتى الآن.

وطالبت كل من تواصل مع الوفد المجري بإجراء اختبار فحص كورونا ودخول الحجر الصحي.

ولفتت الوكالة إلى قول وزارة الخارجية الكمبودية، إن نتائج فحوصات وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو كانت سلبية قبل مغادرته المجر، يوم الاثنين، مشيرة إلى أنه أجرى اختبار آخر في كمبوديا وكانت النتيجة سلبية أيضا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 47 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.