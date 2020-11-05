نائب أوكراني يعلن انهيار السلطة ووضع أوكرانيا تحت إدارة قوى خارجية

حذر ممثل حزب معارض في البرلمان الأوكراني من احتمال حجب الثقة عن رئيس الجمهورية فلاديمير زيلينسكي.

وقال المعارض الذي يمثل حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" في البرلمان الأوكراني، في كلمة له أمام أعضاء البرلمان الأوكراني إن "السلطة في بلادنا انهارت"، بحسب ما نقله موقع "زاغيتيا" المحلي.

وأوضح النائب أن السلطة في أوكرانيا انهارت بسبب عدم رغبة رئيس الجمهورية زيلينسكي أو عدم قدرته على تحقيق مهمته الرئيسية المتعلقة بضمان احترام الدستور، مشيرا إلى أن الرئيس زيلينسكي لا يتوانى عن "الدوس على الدستور لإرضاء أشخاص ثالثين".

وما دام رئيس الجمهورية يقف موقفا "إجراميا" من الدستور فإن المعارضة مستعدة للمطالبة بحجب الثقة عنه كما أشار إلى ذلك النائب كيفا.

ولفت النائب المعارض إلى أن الرئيس الأوكراني كشف بنفسه أنه يفعل ما يفعله من أجل خدمة مصالح القوى الخارجية التي يمثلها سفراء مجموعة السبع (الدول الصناعية الكبرى) الذين يَعدون بتقديم المساعدة، وهو ما يؤكد وضع أوكرانيا "تحت إدارة جهات خارجية".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في التاسع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بأنها تأمل بأن تنتهي الفترة الصعبة في العلاقات مع مجلس أوروبا، وتدعو لإيلاء اهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لدول المنظمة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن رئيس قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينيتس: "لقد ساد التفكير السليم، فلنأمل بأن تنتهي هذه الفترة الصعبة، وأن تطوى تلك الصفحة".

وأوضح: "لدينا كل الفرص للمشاركة في تعاون إيجابي، لاستكمال جدول أعمالنا بقضايا مهمة من الناحية العملية لبلدنا".