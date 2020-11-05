شرطة لندن تصدر تحذيرا بشأن سرقة الدراجات الهوائية

أصدرت شرطة مدينة لندن تحذيرا لمن يقومون بسرقة الدراجات الهوائية، مؤكدة أنها ستواصل العمل على منع هذه الجرائم.

وكتب شرطة مدينة لندن، على "تويتر" اليوم الخميس: "هناك المزيد من الإجراءات التي يتم اتخاذها بواسطة فرق منع الجرائم ضد عمليات سرقة الدراجات الهوائية التي وقعت أمس الأربعاء".

More action taken by our Proactive Crime Team against suspected bike thieves yesterday.



Our officers arrested two men found in possession of bolt cutters and the bike pictured, which we believe to be stolen.



If you recognise this bike, please get in touch via DM. pic.twitter.com/HCnP8KmAPc — City of London Police (@CityPolice) November 5, 2020

وتابعت: "تمكن ضباطنا من ضبط رجلين بحوزتهم قواطع خاصة بالأقفال المستخدمة في تأمين الدراجات الهوائية، إضافة إلى صور بعض الدراجات التي نعتقد أنها تمت سرقتها".

ووجهت الشرطة رسالة لسكان لندن دعتهم فيها إلى الإبلاغ الفوري عن أي دراجة هوائية في حالة معرفة أنها مسروقة.