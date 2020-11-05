تلسكوب راديوي صيني متطور يحدد 240 نجما نابضا

ذكر المرصد الوطني لعلم الفلك في الأكاديمية الصينية للعلوم، أن تلسكوب راديوي كروي صيني بفتحة عدسة قطرها 500 متر "فاست"، وهو أكبر تلسكوب راديوي أحادي الطبق، حدد ما يربو على 240 نجما نابضا.

نشر العلماء ما يزيد عن 40 بحثا متميزا، بناء على بيانات جمعها التلسكوب "فاست".

وأصبح فريق البحث الصيني قوة رئيسية في دراسة تدفقات راديوية سريعة، بمساعدة التلسكوب المتقدم، واستخدم باحثون من المرصد الوطني لعلم الفلك، التلسكوب فاست لرصد تدفق راديوي سريع متكرر، يعرف باسم (أف أر بي 180301)، ووجدوا تقلبات مختلفة في زاوية الاستقطاب، ما أعطى نظرة ثاقبة لأصل التدفقات الراديوية السريعة.

نشر هذا البحث في مجلة "نيتشر" في أكتوبر الماضي، واستخدم باحثون من جامعة بكين للمعلمين والمرصد الوطني لعلم الفلك، التلسكوب "فاست" لتحديد تدفق راديوي شديد للغاية من نجم المجرة المغناطيسي (أس جي أر 1935+2154) ووجد أن هذه الظاهرة متعلقة بظروف فيزيائية خاصة للغاية، بحسب ما نشرت وكالة "شينخوا".

ونشر هذا البحث في مجلة "نيتشر"، اليوم الخميس، ويتمتع "فاست" بإمكانية هائلة لرصد التدفقات الراديوية السريعة وموجات الجاذبية، ويقدم بيانات دعم للبحث في العملية الفيزيائية للانفجار العظيم.