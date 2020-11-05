تركيا تبدأ تجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا قد بدأت في تركيا.

وقال قوجة للصحفيين "اليوم بدأت تركيا في اختبار اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا على البشر. تجرى المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح في جامعة إرجيز (بمدينة قيصري)".

وأشار قوجة سابقا: "تلقينا طلبًا لاختبار لقاح يتم تطويره في روسيا، أعتقد أنه في المستقبل القريب، سيتم منح إذن بذلك، بالإضافة إلى ذلك، يتم حاليًا اختبار لقاحين محليين في البلاد".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، عن نجاح تجربتين تجريهما مراكز الأبحاث التركية بهدف تطوير لقاح ضد مرض "كوفيد 19".

في سياق آخر، أعلنت القنصلية الروسية في أنطاليا، اليوم الخميس، عن وفاة سائح روسي في مدينة أنطاليا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا، يوم أمس الأربعاء 2391 حالة، وهو أعلى رقم منذ نهاية أبريل/ نيسان.