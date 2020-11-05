"بعضهم إصابته خطيرة"... جرحى بقصف استهدف عسكريين في مركز طبي بإثيوبيا

قال مصدر إغاثي، اليوم الخميس، إن "دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تجراي الإثيوبي منذ ساعات الصباح الأولى".

وأضاف المصدر، أن "نحو 24 جنديا يتلقون العلاج، بعضهم إصابته خطيرة بعد استهدافهم في مركز طبي قرب حدود إقليم تجراي الإثيوبي مع إقليم أمهرة"، ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود؛ وفق وكالة "رويترز".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أمر أمس الأربعاء، بشن حملة عسكرية ضد جبهة تحرير تجراي الشعبية شمالي البلاد. واتهم بيان حكومي جبهة تحرير تجراي الشعبية، بمحاولة إثارة الاضطرابات وحرب أهلية من خلال تنظيم هجوم للمليشيا على قاعدة رئيسية للجيش الإثيوبي في تجراي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

كاما صادق مجلس الوزراء الإثيوبي، خلال اجتماع استثنائي له، أمس الأربعاء، على إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولاية تجراي، على خلفية اعتداء على قوات الجيش ومحاولة سرقة معداتها.