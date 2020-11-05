بعد قرار دولته نقل سفارتها للقدس... نتنياهو يستقبل وزير خارجية مالاوي

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير خارجية مالاوي، إيزنهاور مكاكا، مساء اليوم الخميس.

ونشر نتنياهو على صفحته الرسمية على "تويتر"، تغريدة جديدة، أكد من خلالها لقاءه بوزير خارجية مالاوي، بعد قرار دولته نقل سفارتها للقدس، مشيدا بالصداقة بين البلدين.

رئيس الوزراء نتنياهو استقبل وزير الخارجية المالاوي مكاكا بعد قرار دولته نقل سفارتها إلى أورشليم وأشاد بالصداقة بين البلدين. كما دعا إلى تعزيز التعاون بينهما في العديد من المجالات، وقال إنه يتطلع إلى استضافة الرئيس المالاوي في أورشليم، عاصمتنا الأبدية منذ ايام الملك داوود. pic.twitter.com/cSEnsOP4Mw — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 5, 2020

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة بين الطرفين، قائلا إنه يتطلع إلى استضافة رئيس ملاوي في مدينة القدس المحتلة.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قد ذكرت، مساء الثلاثاء الماضي، بأن مالاوي ستفتح سفارة في القدس لتصبح الدولة الأفريقية الأولى التي تفتتح سفارة لها في المدينة المحتلة بدلا من تل أبيب.

وأشارت إلى أن مالاوي ستصبح الدولة الثالثة عالميا بعد كل من الولايات المتحدة وغواتيمالا التي تفتتح سفارة في القدس، وهو ما أعلنه وزير خارجية البلاد، أيزنهاور ماكاكا، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وأكدت الصحيفة العبرية أن مالاوي كانت من بين ثلاث دول أفريقية لم تقطع علاقتها بإسرائيل بعد حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، إذ كانت على تواصل دائم ومستمر مع إسرائيل.