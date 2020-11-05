بعد فرز 89% من الأصوات... تقدم طفيف لترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة

أعلن مركز "إديسون" للأبحاث فرز 89% من أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة، وتقدم طفيف لدونالد ترامب على جو بايدن.

ونقلت "رويترز" عن المركز، أن ترامب حصل على 50.5% من أصوات الناخبين، وجو بايدن على 48.2%.

وجرت، الثلاثاء، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى أكثر من 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود، حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

كما جرت الثلاثاء انتخابات أعضاء مجلس النواب واختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي.