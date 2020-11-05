روسيا تدعو مواطنيها لتأجيل رحلاتهم غير الضرورية إلى خارج البلاد

دعت وزارة الخارجية الروسية على لسان الناطقة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، المواطنين الروس إلى تأجيل رحلاتهم غير الضرورية إلى خارج البلاد لحين استقرار الوضع بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، "للأسف، الوضع الوبائي في العالم مستمر في التدهور السريع".

وأضافت، "أعرب كبار خبراء الصحة في الربيع الماضي عن مخاوفهم بشأن موجة ثانية من فيروس كوفيد-19، والتي وفقا لتحليلهم، كان من المفترض أن تأتي هذا الخريف".

وأوضحت "للأسف، نتائج الشهرين الماضيين تظهر أن أسوأ التوقعات تتحقق".

وتابعت

"على خلفية الوضع الوبائي في العالم، ندعو مواطنينا مجددا لتأجيل رحلاتهم غير الضرورية إلى الخارج، لحين استقرار الوضع مع فيروس كورونا المستجد".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "أوروبا أصبحت بؤرة انتشار فيروس كورونا، وأصبح معدل ملء الأقسام في المؤسسات الطبية مصدر قلق".

وفقاً لأحدث البيانات لمنظمة الصحة العالمية، تجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 في العالم 48 مليون مصاب وتجاوز عدد الوفيات 1.227 مليون حالة.