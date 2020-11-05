تسجيل
15:22 GMT05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جو بايدن

    خبراء: العلاقات الروسية الأمريكية ستواجه أوقاتا صعبة في حال فوز بايدن

    © AP Photo / Alexandre Meneghini
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011051047086498-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86/

    رأى خبراء استطلعت وكالة "سبوتنيك" آراءهم، اليوم الخميس، أنه في حال فوز بايدن، ستواجه العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أوقاتا صعبة، وبشكل عام، سيكون لفوز المرشح الديمقراطي تأثير سلبي إلى حد ما، لا سيما في ظل عدم الاستقرار العام في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي.

    غير أن الخبراء يرون في الوقت نفسه، أنه قد تكون هناك فرصة لتمديد اتفاقية "ستارت-3"، وهي مشكلة مشتركة للبلدين، ولكن ربما تكون هذه هي اللحظة الإيجابية الوحيدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

    الحزب الديمقراطي يرشح جو بايدن رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 19 أغسطس آب
    © REUTERS / POOL
    بايدن يهدد روسيا بالرد على التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية
    وقال عميد كلية السياسة العالمية في جامعة موسكو الحكومية، أندريه سيدوروف، لـ"سبوتنيك"، إن بايدن تحدث عن نيته تمديد المعاهدة الأمريكية-الروسية حول خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت-3). لقد تم التوقيع على الاتفاقية في عام 2010، عندما كان بايدن، نائب الرئيس في إدارة أوباما. في الوقت الحالي، توقفت المفاوضات مع إدارة دونالد ترامب حول موضوع التمديد، وكانت موسكو قد عرضت في السابق على الولايات المتحدة تمديد المعاهدة دون شروط مسبقة لمدة عام. ولكن حتى إذا فاز بايدن، فإن الكثير يعتمد على المدة التي سيستغرقها نقل السلطة.

    وأضاف سيدوروف: "قضية (ستارت-3) ستحتاج إلى حل في حالة الطوارئ".

    ووفقًا له، سيكون من الأسهل على الإدارة الجديدة الموافقة على اقتراح الرئيس الروسي حول تمديد كل شيء لمدة عام وإجراء محادثات خلال هذا العام.

    كذلك يشارك الرأي ذاته كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فلاديمير باتيوك، الذي قال لـ"سبوتنيك": "أكد بايدن، في خطاباته الانتخابية وفي برنامج الحزب الديمقراطي الأمريكي، أنه يعتبر روسيا العدو الرئيسي لأمريكا. وعن الصين، قال إنها ليست عدوًا، ولكنها منافسة.

    وأضاف: "لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى تمديد معاهدة "ستارت-3"، ويدعو من جانب آخر إلى إجراء حوار مع روسيا حول مشاكل الأسلحة النووية الاستراتيجية.

    وتابع: "هذا يختلف بطريقة مفيدة عن منافسه دونالد ترامب. أود أن أقول إن "كلاهما أسوأ من بعض". ولكن في مجال الاستقرار النووي الاستراتيجي، قد تكون رئاسة بايدن، هي الخيار الأفضل لنا، من بقاء دونالد ترامب في السلطة".

    الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف يتصافحان بعد توقيع معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، واشنطن (7-10) عام 1987
    © Sputnik . Yuriy Abramochkin
    "ستارت - 3" تنتهي في 2021... أبرز المعاهدات النووية بين أمريكا وروسيا
    ومعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، هي المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

    ومن المقرر انتهاء هذه المعاهدة في شباط/فبراير من عام 2021، ولم تتفق حتى الآن واشنطن وموسكو على تمديدها، وخصوصا مع إصرار الولايات المتحدة على انضمام الصين بأي اتفاق مستقبلي في هذا الشأن.

    وجرت، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

    وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز.

    ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود، حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الأمريكية الروسية, جو بايدن, انتخابات الرئاسة الأمريكية, أمريكا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زوار يلتقطون صورا بجوار منحوتات للحيوانات صنعت بالكامل من قش الأرز في حديقة ترفيهية المطلة على بحيرة هواي توينغ تاو، بالقرب من مدينة تشيانغمى، تايلاند 1 نوفمبر 2020
    كلها من قش الأرز... مدينة ترفيهية في تايلاند
    الانتخابات الأمريكية...الوضع الحالي سريع التفجر
    الانتخابات الأمريكية...الوضع الحالي "سريع التفجر"
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك