إعلام: حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية تزعم التلاعب بأصوات نيفادا

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في بيان إنها تعتزم إصدار إعلان في وقت لاحق اليوم الخميس في لاس فيجاس، بخصوص ما يتوقع أن تكون دعوى قضائية تطعن على التصويت في ولاية نيفادا

ومن المقرر أن تعقد الحملة مؤتمرا صحفيا مع استمرار فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بالولاية، بحسب "رويترز".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الإخبارية أن حملة ترامب، التي رفعت بالفعل دعاوى قضائية في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، تخطط لرفع دعوى تزعم التلاعب بأصوات الناخبين في نيفادا. وطلبت الحملة إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.

ووفقا للبيان، سيشارك في المؤتمر الصحفي ريتشارد جرينيل المسؤول السابق في المخابرات وآدم لاكسالت المدعي الاتحادي السابق في نيفادا ومات شلاب رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين.

وبعد فرز 86% من الأصوات في ولاية نيفادا، أظهرت النتائج تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 49.3% مقابل 48.7% لترامب.

وجرت، الثلاثاء، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى أكثر من 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود، حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

كما جرت الثلاثاء انتخابات أعضاء مجلس النواب واختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي.