تسجيل
15:48 GMT05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    اندلاع الاحتجاجات بعد التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، 5 نوفمبر 2020

    نتائج الانتخابات الأمريكية في الولايات الحاسمة المتبقية حتى الآن... من يفوز؟

    © AP Photo / John Locher
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (100)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1047077920_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_a4d506a3c62363b32b602fd72aa4b22f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011051047086817-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%9F/

    مع مرور يومين على إدلاء الناخبين الأمريكيين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ما زالت نتيجة الانتخابات غير محسومة حتى الآن، بخلاف ما جرت عليه العادة، حيث كان يعرف اسم الفائز بالسباق في نهاية يوم التصويت.

    انتخابات الرئاسة الأمريكية
    © REUTERS / BING GUAN
    أي سلطة تحسم الخلاف... ماذا سيحدث إذا تنازع ترامب وبايدن حول نتائج الانتخابات؟

    ويرجع هذا التأخير إلى استمرار فرز الأصوات بسبب الإقبال الجماهيري الكبير هذا العام على التصويت عبر البريد خلال مرحلة الاقتراع المبكر، ونظرا لمواجهة بعض الولايات صعوبات لوجستية في عمليات النقل والفرز بسبب الجائحة. صوت هذا العام نحو 100 مليون أمريكي خلال الاقتراع المبكر.

    ومع ذلك، فإن الولايات التي ما زالت تجري عمليات فرز الأصوات، والتي بإمكانها قلب الطاولة وحسم اسم الرئيس الأمريكي للسنوات الأربع المقبلة، هي 5 ولايات، 4 منها فقط قادرة على تحقيق النجاح لأحد المرشحين؛ الديمقراطي أو الجمهوري.

    وفقا للمؤشرات الأولية المتاحة حتى هذه اللحظة من المؤسسات الإعلامية الأمريكية ومراكز الأبحاث الموثوقة المشرفة على الانتخابات، أحرز المرشح الديمقراطي جو بايدن 264 صوتا من أصوات المجمعات الانتخابية، فيما حصل منافسه الجمهور دونالد ترامب على 214 صوتا.

    يحتاج كل منهما لـ270 صوتا كي يفوز بالسباق، أي أن بايدن بحاجة إلى 6 نقاط فقط وهو ما يمكن أن يتحقق عبر الفوز بولاية واحدة من أصل 5 ولايات متبقية، فيما يحتاج ترامب إلى 56 نقطة، وهو ما يتحقق عبر الفوز بالولايات الأربع الكبيرة المتبقية.

    1- بنسلفانيا

    تمتلك هذه الولاية قوة تصويتة تبلغ 20 صوتا في المجمع الانتخابي (من يفوز بأغلبية أصوات الجماهير في الولاية يحصل على أصوات المجمع الانتخابي كاملة).

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ميليشيات مسلحة واستقطاب حاد... هل تشعل الانتخابات حربا أهلية في أمريكا؟

    أعلن مركز "إديسون" للأبحاث والذي يراقب العملية الانتخابية، أنه تم فرز 89% من أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة، حتى الآن، وهناك تقدم طفيف لدونالد ترامب على جو بايدن.

    وقال المركز إن الرئيس دونالد ترامب حصل حتى الآن على 50.5% من أصوات الجماهير، مقابل 48.2% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن. ربما يستمر فرز الأصوات في الولاية حتى ما بعد اليوم الخميس.

    2- جورجيا

    تمتلك قوة تصويتية تبلغ 16 صوتا في المجمع الانتخابي. وحتى الآن تم فرز نحو 95% من الأصوات في هذه الولاية، وأظهرت المؤشرات الأولية تقدم ترامب على بايدن.

    وفقا لبيانات مركز "إديسون" للأبحاث، حصل المرشح الجمهوري حتى الآن على 49.6% من أصوات الجماهير في هذه الولاية، مقابل 49.1% لمنافسه الديمقراطي. تأمل السلطات في إنهاء الفرز هذه الليلة.

    3- كارولاينا الشمالية

    تمتلك قوة تصويتية تبلغ 15 صوتا في المجمع الانتخابي. وحتى الآن تم فرز نحو 95% من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليديا، وأظهرت المؤشرات تقدم ترامب على بايدن أيضا.

    وبحسب بيانات مركز "إديسون" للأبحاث، يتقدم دونالد ترامب بنسبة 50.1% من أصوات الناخبين، مقابل 48.7% من الأصوات لصالح منافسه جو بايدن، من المتوقع أن تنتهي من الفرز، اليوم الخميس.

    البيت الأبيض محاصر أثناء احتجاجات «جورج فلويد» في واشنطن، الحرس الوطني الأمريكي، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020
    © Sputnik . Mikhail Turgiev
    الجيش الأمريكي يخشى نتائج الانتخابات المقبلة أكثر من غيرها... هل يستعد للتدخل؟

    ومع ذلك، فإن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات، أي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، يمكن أن تقبل حتى الثاني عشر من الشهر نفسه، بحسب "فرانس برس".

    4- نيفادا

    تمتلك قوة تصويتية تبلغ 6 أصوات في المجمع الانتخابي. وحتى الآن تم فرز 86% من الأصوات في هذه الولاية الحاسمة، وتظهر البيانات تقدم جو بايدن فيها (الفوز بها يكفيه للفوز برئاسة الولايات المتحدة).

    وفقا لبيانات مركز "إديسون" للأبحاث، حصل المرشح الديمقراطي حتى الآن على 49.3% من أصوات الناخبين في الولاية، مقابل 48.7% لمنافسه الجمهوري. من المتوقع أن تنتهي عملية الفرز بها اليوم.

    الحسم

    في حال تمكن بايدن من الفوز بولاية نيفادا أو استطاع قلب الطاولة في الولايات الثلاث الأخرى (أمر مستبعد بدرجة كبيرة نظرا لتقدم ترامب بها بعد فرز أغلب الأصوات)، فإنه سيضمن بذلك فوزه بالانتخابات الأمريكية، أما ترامب فيحتاج إلى الفوز بهذه الولايات الأربع معا.

    5- ولاية ألاسكا (غير حاسمة)

    تمتلك قوة تصويتية تبلغ 3 أصوات في المجمع الانتخابي. حتى الآن تم فرز نحو 50% من أصوات هذه الولاية، والتي لن تؤثر كثيرا (إذا فاز بها ترامب سيحتاج للفوز بالولايات الأربع الأخرى أيضا ليضمن النصر في الانتخابات، وإذا فاز بها بايدن سيكون بحاجة للفوز بأي ولاية أخرى أيضا ليضمن النصر).

    وفقا لبيانات شبكة "فوكس نيوز" ووكالة "أسوشيتد برس" حصل ترامب على 62.1% من أصوات الناخبين، مقابل 33.5% لبايدن. ليس من المتوقع أن تنتهي الولاية من الفرز قبل يوم الجمعة.

    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    © Sputnik
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (100)

    انظر أيضا:

    متظاهرون مؤيدون لترامب يجتمعون أمام مركز انتخابي في ولاية أريزونا... فيديو
    بايدن يهدد روسيا بالرد على التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية
    توقعات... بايدن يعزز تقدمه على ترامب من حيث أصوات مندوبي المجمع الانتخابي
    الكلمات الدلالية:
    جو بايدن, دونالد ترامب, الانتخابات الأمريكية 2020
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زوار يلتقطون صورا بجوار منحوتات للحيوانات صنعت بالكامل من قش الأرز في حديقة ترفيهية المطلة على بحيرة هواي توينغ تاو، بالقرب من مدينة تشيانغمى، تايلاند 1 نوفمبر 2020
    كلها من قش الأرز... مدينة ترفيهية في تايلاند
    الانتخابات الأمريكية...الوضع الحالي سريع التفجر
    الانتخابات الأمريكية...الوضع الحالي "سريع التفجر"
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك