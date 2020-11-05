نتائج الانتخابات الأمريكية في الولايات الحاسمة المتبقية حتى الآن... من يفوز؟

مع مرور يومين على إدلاء الناخبين الأمريكيين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ما زالت نتيجة الانتخابات غير محسومة حتى الآن، بخلاف ما جرت عليه العادة، حيث كان يعرف اسم الفائز بالسباق في نهاية يوم التصويت.

ويرجع هذا التأخير إلى استمرار فرز الأصوات بسبب الإقبال الجماهيري الكبير هذا العام على التصويت عبر البريد خلال مرحلة الاقتراع المبكر، ونظرا لمواجهة بعض الولايات صعوبات لوجستية في عمليات النقل والفرز بسبب الجائحة. صوت هذا العام نحو 100 مليون أمريكي خلال الاقتراع المبكر.

ومع ذلك، فإن الولايات التي ما زالت تجري عمليات فرز الأصوات، والتي بإمكانها قلب الطاولة وحسم اسم الرئيس الأمريكي للسنوات الأربع المقبلة، هي 5 ولايات، 4 منها فقط قادرة على تحقيق النجاح لأحد المرشحين؛ الديمقراطي أو الجمهوري.

وفقا للمؤشرات الأولية المتاحة حتى هذه اللحظة من المؤسسات الإعلامية الأمريكية ومراكز الأبحاث الموثوقة المشرفة على الانتخابات، أحرز المرشح الديمقراطي جو بايدن 264 صوتا من أصوات المجمعات الانتخابية، فيما حصل منافسه الجمهور دونالد ترامب على 214 صوتا.

يحتاج كل منهما لـ270 صوتا كي يفوز بالسباق، أي أن بايدن بحاجة إلى 6 نقاط فقط وهو ما يمكن أن يتحقق عبر الفوز بولاية واحدة من أصل 5 ولايات متبقية، فيما يحتاج ترامب إلى 56 نقطة، وهو ما يتحقق عبر الفوز بالولايات الأربع الكبيرة المتبقية.

1- بنسلفانيا

تمتلك هذه الولاية قوة تصويتة تبلغ 20 صوتا في المجمع الانتخابي (من يفوز بأغلبية أصوات الجماهير في الولاية يحصل على أصوات المجمع الانتخابي كاملة).

أعلن مركز "إديسون" للأبحاث والذي يراقب العملية الانتخابية، أنه تم فرز 89% من أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة، حتى الآن، وهناك تقدم طفيف لدونالد ترامب على جو بايدن.

وقال المركز إن الرئيس دونالد ترامب حصل حتى الآن على 50.5% من أصوات الجماهير، مقابل 48.2% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن. ربما يستمر فرز الأصوات في الولاية حتى ما بعد اليوم الخميس.

2- جورجيا

تمتلك قوة تصويتية تبلغ 16 صوتا في المجمع الانتخابي. وحتى الآن تم فرز نحو 95% من الأصوات في هذه الولاية، وأظهرت المؤشرات الأولية تقدم ترامب على بايدن.

وفقا لبيانات مركز "إديسون" للأبحاث، حصل المرشح الجمهوري حتى الآن على 49.6% من أصوات الجماهير في هذه الولاية، مقابل 49.1% لمنافسه الديمقراطي. تأمل السلطات في إنهاء الفرز هذه الليلة.

3- كارولاينا الشمالية

تمتلك قوة تصويتية تبلغ 15 صوتا في المجمع الانتخابي. وحتى الآن تم فرز نحو 95% من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليديا، وأظهرت المؤشرات تقدم ترامب على بايدن أيضا.

وبحسب بيانات مركز "إديسون" للأبحاث، يتقدم دونالد ترامب بنسبة 50.1% من أصوات الناخبين، مقابل 48.7% من الأصوات لصالح منافسه جو بايدن، من المتوقع أن تنتهي من الفرز، اليوم الخميس.

ومع ذلك، فإن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات، أي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، يمكن أن تقبل حتى الثاني عشر من الشهر نفسه، بحسب "فرانس برس".

4- نيفادا

تمتلك قوة تصويتية تبلغ 6 أصوات في المجمع الانتخابي. وحتى الآن تم فرز 86% من الأصوات في هذه الولاية الحاسمة، وتظهر البيانات تقدم جو بايدن فيها (الفوز بها يكفيه للفوز برئاسة الولايات المتحدة).

وفقا لبيانات مركز "إديسون" للأبحاث، حصل المرشح الديمقراطي حتى الآن على 49.3% من أصوات الناخبين في الولاية، مقابل 48.7% لمنافسه الجمهوري. من المتوقع أن تنتهي عملية الفرز بها اليوم.

الحسم

في حال تمكن بايدن من الفوز بولاية نيفادا أو استطاع قلب الطاولة في الولايات الثلاث الأخرى (أمر مستبعد بدرجة كبيرة نظرا لتقدم ترامب بها بعد فرز أغلب الأصوات)، فإنه سيضمن بذلك فوزه بالانتخابات الأمريكية، أما ترامب فيحتاج إلى الفوز بهذه الولايات الأربع معا.

5- ولاية ألاسكا (غير حاسمة)

تمتلك قوة تصويتية تبلغ 3 أصوات في المجمع الانتخابي. حتى الآن تم فرز نحو 50% من أصوات هذه الولاية، والتي لن تؤثر كثيرا (إذا فاز بها ترامب سيحتاج للفوز بالولايات الأربع الأخرى أيضا ليضمن النصر في الانتخابات، وإذا فاز بها بايدن سيكون بحاجة للفوز بأي ولاية أخرى أيضا ليضمن النصر).

وفقا لبيانات شبكة "فوكس نيوز" ووكالة "أسوشيتد برس" حصل ترامب على 62.1% من أصوات الناخبين، مقابل 33.5% لبايدن. ليس من المتوقع أن تنتهي الولاية من الفرز قبل يوم الجمعة.