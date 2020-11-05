ترامب: لن يتم احتساب أي ورقة اقتراع وصلت متأخرة... و"تويتر" تصف تغريدته بالمضللة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لن يتم احتساب أي ورقة اقتراع أتت بعد يوم الانتخابات (3 نوفمبر/ تشرين الثاني)، في تغريدة قيدت "تويتر" الوصول إليها.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "لن يتم احتساب أي ورقة اقتراع وصلت بعد يوم الانتخابات". وذلك بعد تغريدة سابقة طالب فيها بوقف فرز الأصوات.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

وقيدت شركة "تويتر" الوصول للتغريدة بتنويه كتبت فيه إن "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه، وقد يكون مضللا بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى".

وفي ملحوظة أسفل التغريدة كتبت "تويتر" إنه قد لا تزال هناك حاجة إلى عد بعض الأصوات. ليست هذه التغريدة الأولى التي يقيدها عملاق التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي، لكن عملية التقيد تكررت مع تزايد تغريدات ترامب بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

بالأمس قال الرئيس الأمريكي: "إنهم يعملون بجد لإخفاء 500 ألف صوت له في بنسلفانيا، وغيرها من الولايات". قالت "تويتر" إنها تغريدة مضللة أيضا.

وتأتي تغريدات ترامب وسط مطالبته بوقف عملية فرز الأصوات واتهامه بوجود عمليات تلاعب في الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن. أقامت حملته سلسلة من الدعاوى القضائية بالفعل.