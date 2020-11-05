لمواجهة تفشي كورونا... باريس تحظر توصيل طلبات الأغذية والمشروبات ليلا

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، إن العاصمة، باريس، ستحظر خدمات توصيل أو تسليم طلبات الأغذية الجاهزة والمشروبات الكحولية ليلا، وذلك سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس، عن الشرطة الفرنسية في بيان لها أن بيع المشروبات الكحولية وتناولها في الأماكن العامة سيكون محظورا في المساء بدءا من السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، بين الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وفرض الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عام جديدة الشهر الماضي، أجبرت متاجر السلع والخدمات غير الضرورية، كتلك التي لا تبيع الأغذية الأساسية أو الأدوية، على الإغلاق، كما فرض على الناس استخدام وثائق موقعة لتبرير خروجهم إلى الشوارع.

ومع مرور أسبوع على فرض إجراءات العزل العام تلك، لا تزال فرنسا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا في اليوم الواحد، في حين تواجه وحدات الرعاية المركزة في البلاد ضغوطا مع استيعابها أكثر من أربعة آلاف مصاب بالمرض، حتى الآن.

وسجلت فرنسا، أمس الأربعاء، 40558 إصابة جديدة بالفيروس و385 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب كورونا إلى 38674، في حين يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالمرض نحو مليونين ونصف المليون.