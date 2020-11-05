النمسا: المعتقلون الـ 15 على خلفية هجوم فيينا من أوساط متطرفة

أعلن مسؤول في وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الخميس، أن جميع المعتقلين الخمسة عشر الذين ألقي القبض عليهم، على خلفية هجوم شنه مسلح في وسط فيينا يوم الاثنين، ينتمون إلى "الأوساط الإسلامية المتطرفة."

ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن مدير الأمن العام فرانز روف، قوله في مؤتمر صحفي: "يمكن ملاحظة أن كلهم على صلة بالأوساط الإسلامية المتطرفة".

ومن جانبه، قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نهامر، أمس الأربعاء، إن جميع المعتقلين المشتبه بتورطهم في هجوم فيينا الإرهابي من أصول مهاجرة.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أنه "تم اعتقال أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة وجميعهم من أصول مهاجرة وبعضهم ليسوا مواطنين نمساويين، ويجري التحقيق معهم".

وشهدت فيينا، يوم الاثنين الماضي، سلسلة عمليات إطلاق نار شملت 6 مواقع مختلفة بما فيها قرب أكبر كنيس يهودي في المدينة.

ووصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، العملية بهجوم إرهابي شنيع، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وقتل المهاجم.

وقال وزير الداخلية إن المهاجم كان من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).