إنه استعراض... خامنئي يسخر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

سخر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، من الانتخابات الرئاسية الأمريكية ووصفها بـ"الاستعراض".

وفي وقت يتواصل فيه فرز الأصوات في الولايات المتحدة من دون نتيجة حاسمة، يطلق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب معركة قضائية ضد منافسه جو بايدن.

وجاء في رسالة غرد فيها خامنئي، ليل الأربعاء الخميس، عبر حسابه على "تويتر" بالإنجليزية، قائلا: "يا له من استعراض! يقول أحدهما إنها الانتخابات الأكثر تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة". متسائلا:

ومن يقول ذلك؟ الرئيس الأمريكي الحالي؟

وتابع: "خصمه يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات. هذه هي الانتخابات الأمريكية والديمقراطية في الولايات المتحدة".

What a spectacle! One says this is the most fraudulent election in US history. Who says that? The president who is currently in office. His rival says Trump intends to rig the election! This is how #USElections & US democracy are. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 4, 2020

يذكر أن إيران والولايات المتحدة خصمان منذ أكثر من 40 عاما، وحصل تصعيد كبير بينهما خلال العام الفائت ما أثار الخشية من وقوع نزاع عسكري مرتين منذ حزيران/يونيو 2019، على خلفية توتر في الخليج وبسبب الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني في 2015 الذي انسحب منه ترامب.

وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في إيران، أعلنت الولايات المتحدة في شباط/فبراير، عقوبات رمزية أساسا على خمسة مسؤولين إيرانيين بعد استبعاد آلاف المرشحين الإصلاحيين أو المعتدلين من الاقتراع.

وفي حينها أعلن وزير الخزانة ستيفن منوشين قبل أيام من الاقتراع الذي فاز به الإيرانيون المحافظون دون مفاجأة أن واشنطن "لن تقبل التلاعب بالانتخابات لتطبيق الأجندة الخبيثة للنظام الإيراني".

وقبل 10 أيام من استحقاق الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، في الولايات المتحدة، اتهم مدير الاستخبارات الأمريكية إيران ببعث رسائل إلكترونية "لترهيب الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية وإلحاق الضرر بالرئيس ترامب".

وعلقت طهران وقتها بالقول إن هذا "ادعاء لا أساس له مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي لتبرير السيناريو غير الديمقراطي الذي أعدت له مسبقا".

من جهة أخرى، تحدث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا: "ستحدد نتيجة الانتخابات الليلة أو غدا. لا يهمنا من سيصبح رئيسا للولايات المتحدة، لكن حاكم الببيت الأبيض والحكومة المقبلة سيخضعان بلا شك للشعب الإيراني".