فيديو أثار جدلا... مستشارة ترامب الروحية تستعين "بالملائكة" لنصرته وهزيمة "الشياطين"

انتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين المستخدمين الأمريكيين، مقاطع فيديو للقسيسة بولا وايت-كاين، والتي تشغل منصب المستشارة الروحية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهي تصلي وتدعو "الله لكي ينصره على أعدائه".

ورددت القسيسة صلوات تدعو فيها "الملائكة" لمساندة ترامب، مؤكدة أنها تسمع "صوت النصر". كما دعت لحماية ترامب من "المؤامرات والأجندات وكل روح شيطانية"، وطلبت من الله مرارا أن "يضرب".

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g — Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020

وتظهر بولا وايت وهي تردد بصوت عال: "أسمع صوت هطول المطر، أسمع صوت النصر، أسمع صوت صراخ وغناء، أسمع صوت النصر الآن في أرجاء الجنة. الله يقول إنّ الأمر قد تم".

Paula White battles the "demonic confederacies" that are attempting to steal the election from Trump. pic.twitter.com/Bt3BJOkJIV — Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020

واقتطعت هذه المقاطع في الأساس من مقطع طويل بدأته السيدة الخمسينية كبث مباشر عبر صفحتها على الرسمية على "فيسبوك" والذي استمر ساعة ونصف الساعة أمس الأربعاء، تزامنا مع إعلان تواصل فرز واحتساب الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووجهت بولا بعد صلواتها ضد "التحالفات الشيطانية" التي تواجه الانتخابات وأمريكا و"الشخص الذي ينبغي أن يكون في البيت الأبيض"، وكررت مررا "أسمع صوت النصر".

وفقا للمؤشرات الأولية المتاحة حتى هذه اللحظة من المؤسسات الإعلامية الأمريكية ومراكز الأبحاث الموثوقة المشرفة على الانتخابات، أحرز المرشح الديمقراطي جو بايدن 264 صوتا من أصوات المجمعات الانتخابية، فيما حصل منافسه الجمهور دونالد ترامب على 214 صوتا.

يحتاج كل منهما لـ270 صوتا كي يفوز بالسباق، أي أن بايدن بحاجة إلى 6 نقاط فقط، وهو ما يمكن أن يتحقق عبر الفوز بولاية واحدة من أصل 5 ولايات متبقية، فيما يحتاج ترامب إلى 56 نقطة، وهو ما يتحقق عبر الفوز بالولايات الأربع الكبيرة المتبقية.

ويتقدم دونالد ترامب بالفعل في 4 ولايات أمام منافسه بايدن، الذي يتقدم في ولاية فرجينيا، والتي تكفيه لحسم السباق الانتخابي لصالحه.

وقال الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، إنه لن يتم احتساب أي ورقة اقتراع أتت بعد يوم الانتخابات (3 نوفمبر/ تشرين الثاني)، في تغريدة قيدت "تويتر" الوصول إليها، كما طالب بوقف عمليات الفرز.