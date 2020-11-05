لجنة الانتخابات في نيفادا: الفرق في الأصوات بين ترامب وبايدن يزيد عن 11 ألفا لصالح الأخير

أعلنت لجنة الانتخابات في ولاية نيفادا الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن الفرق في الأصوات بين ترامب وبايدن يزيد عن 11 ألفا لصالح الأخير.

وأضافت اللجنة في مؤتمر صحفي، أن "60 ألف بطاقة تصويت ما زالت قيد الفرز".

وأشارت إلى أنها "ما زالت تتلقي الأصوات عبر البريد وسيتم تسجيلها وبحلول يومي السبت والأحد يستكمل فرزها".

وقالت إنه "لا علم لديها بوجود أي بطاقات اقتراع غير سليمة".

وأوضحت أن "هدف اللجنة هو ليس الإسراع باحتساب الأصوات بل ضمان أن تكون عملية الفرز دقيقة".

وأكدت أن "العاملون باللجنة جاهزون لفرز 51 ألف صوت اليوم والمعلومات ستنشر غدا".

وكشفت اللجنة أنه "تم اتخاذ إجراءات أمنية في محيط موقعها لضمان سلامة الفريق وقدرته على مواصلة فرز الأصوات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، اليوم، إنه سيلجأ للقضاء في كل الولايات التي أعلن فيها منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، الفوز فيها، وذلك بسبب ما وصفه بالتلاعب بالأصوات وتزوير الانتخابات، مؤكدا على امتلاكه الكثير من الأدلة بشأن ذلك.

وجرت، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود، حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.