جواد ظريف: الهيمنة الغربية انتهت... وأمريكا لم تعد تسيطر على العالم

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده تعتقد أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على "السيطرة على مجريات الأحداث في العالم"، ولم يعد بإمكانها أن تظهر للدول الأخرى كيف تحمي حقوق المواطنين.

وخلال زيارة لفنزويلا، قال ظريف في تصريحات تأتي بعد يومين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن زمن "الهيمنة الغربية قد ولى"، بحسب "رويترز".

وأثنى ظريف على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمقاومته حملة بتنسيق من الولايات المتحدة للإطاحة به.

وأضاف ظريف في منتدى في كراكاس وإلى جواره نظيره الفنزويلي خورخي أريزا: "اليوم، لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها التحكم في مجريات الأحداث في العالم. لقد فقدوا السيطرة".

ووصف أريزا علاقة فنزويلا بإيران بأنها بلغت "الذروة"، وقال إن إدارة مادورو قد تحصل في المستقبل على أسلحة إيرانية إذا اقتضت الحاجة.

وفي مواجهة انهيار صناعة النفط التي كانت مزدهرة في السابق، التجأ مادورو إلى إيران لشراء البنزين لسد احتياجات المستهلكين.