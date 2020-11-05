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    فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية

    أكبر مقاطعة في نيفادا: لن ننتهي من فرز الأصوات قبل 12 نوفمبر

    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
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    تتوقع مقاطعة كلارك، أكبر مقاطعة في ولاية نيفادا الأمريكية، تلقي الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع عبر البريد بحلول السبت أو الأحد، على أن تكمل عملية الفرز بحلول 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

    واشنطن- سبوتنيك. وقال المسؤول عن تسجيل الناخبين في مقاطعة كلارك، جو غلوريا، في إيجاز صحفي اليوم الخميس: "نتوقع الحصول على الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع بالبريد التي تم استلامها في النظام بحلول يوم السبت أو الأحد. ولن ننتهي منها حتى 12 نوفمبر".

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    وأضاف غلوريا أنه بحلول نهاية اليوم الخميس، ستفرز مقاطعة كلارك 51 ألف بطاقة اقتراع أخرى وستعلنها يوم الجمعة في تمام الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المعتمد للولاية.

    يتقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، حتى الآن في نيفادا على الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بحصوله على 49.4 في المئة من أصوات الناخبين مقابل 48.5 في المئة، مع خضوع نحو 76 في المئة من الأصوات للفرز.

    وأعلنت لجنة الانتخابات في ولاية نيفادا الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن الفرق في الأصوات بين ترامب وبايدن يزيد على 11 ألفا لصالح الأخير. وأضافت اللجنة في مؤتمر صحفي، أن "60 ألف بطاقة تصويت ما زالت قيد الفرز".

    وأشارت إلى أنها "ما زالت تتلقى الأصوات عبر البريد وسيتم تسجيلها وبحلول يومي السبت والأحد يستكمل فرزها". وأوضحت أن "هدف اللجنة هو ليس الإسراع باحتساب الأصوات بل ضمان أن تكون عملية الفرز دقيقة".

    فقا للمؤشرات الأولية المتاحة حتى هذه اللحظة من المؤسسات الإعلامية الأمريكية ومراكز الأبحاث الموثوقة المشرفة على الانتخابات، أحرز المرشح الديمقراطي جو بايدن 264 صوتا من أصوات المجمعات الانتخابية، فيما حصل منافسه الجمهور دونالد ترامب على 214 صوتا.

    يحتاج كل منهما لـ270 صوتا كي يفوز بالسباق، أي أن بايدن بحاجة إلى 6 نقاط فقط وهو ما يمكن أن يتحقق عبر الفوز بولاية واحدة من أصل 5 ولايات متبقية، فيما يحتاج ترامب إلى 56 نقطة، وهو ما يتحقق عبر الفوز بالولايات الأربع الكبيرة المتبقية.

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    ولاية نيفادا, دونالد ترامب, جو بايدن, الانتخابات الأمريكية 2020
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