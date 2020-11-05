فاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الخامس على التوالي

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، عن ارتفاع المؤشر العام لأسعار المواد الغذائية في نهاية التقرير الشهري بمقدار 3 نقاط، أي بنسبة 3.1 بالمئة مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر، حيث بلغ 100.9 نقطة، وبذلك أظهرت أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لمنظمة (الفاو)، : "ارتفع مؤشر (فاو) لأسعار الزيوت النباتية 1.8 نقطة أو 1.8بالمئة إلى 106.4 نقطة منذ سبتمبر، مسجلا أعلى مستوى له في 9 أشهر".

ويتابع البيان: "استمرار ارتفاع قيم هذا المؤشر يعكس بشكل رئيسي ارتفاع أسعار زيت النخيل وفول الصويا".

وتوضح المنظمة، أن أسعار زيت النخيل العالمية تنمو للشهر الخامس على التوالي بسبب توقعات الإنتاج السلبية في الدول المنتجة الرائدة والطلب القوي في العالم.

وبلغ مؤشر فاو، لأسعار الحبوب 111.6 نقطة بعد أن ارتفع 7.5 نقطة أو 7.2 بالمئة في سبتمبر. وارتفعت أسعار تصدير القمح، الأمر الذي يعكس الطلب العالمي القوي وسط انخفاض العرض والظروف غير المواتية في الأرجنتين واستمرار نقص هطول الأمطار الذي يؤثر على القمح الشتوي في أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الأسود. على النقيض من ذلك، سجلت أسعار الأرز العالمية أدنى مستوى لها في الأشهر السبعة الماضية مع بدء موسم الحصاد الرئيسي في آسيا.

وبلغ المؤشر لأسعار منتجات الألبان في أكتوبر 104.4 نقطة بارتفاع 2.2 نقطة (2.2 بالمئة) مقارنة بشهر سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يستمر في النمو للشهر الخامس على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع قيمته 3.6 نقاط (3.5بالمئة) عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وتلفت المنظمة الانتباه إلى حقيقة أن أسعار الجبن ارتفعت أكثر من غيرها، وأقل بقليل للحليب الجاف كامل الدسم والزبدة.

وارتفع مؤشر أسعار السكر 6 نقاط (7.6بالمئة) عن شهر سبتمبر حيث بلغ 85 نقطة: "كانت هذه الزيادة انعكاساً لتوقعات انخفاض إنتاج السكر في كل من البرازيل والهند، أكبر بلدين منتجين للسكر، بسبب انخفاض معدل هطول الأمطار". وتشير المنظمة أيضاً إلى أن أسعار السكر كانت شديدة التقلب بسبب عدم اليقين في أسواق النفط والتقلبات في الريال البرازيلي مقابل الدولار.

وبحسب بيان منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ففي الفترة المشمولة بالتقرير، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة فقط لأسعار اللحوم، بنسبة 0.5 وذلك بنقطة غير ملحوظة (0.5 بالمئة) مقارنة بالشهر السابق، إلى 90.7 نقطة. واستمر هذا التراجع منذ شهر يناير، وهو الرقم 10.9 نقاط (10.7 بالمئة) وهو أقل من العام الماضي. وانخفضت أسعار لحم الخنزير بسبب حظر الصين على الواردات من ألمانيا، وأسعار لحوم البقر بسبب انخفاض الطلب في الولايات المتحدة، إلى جانب زيادة الإمدادات من أمريكا الجنوبية. كما وانخفضت أسعار لحوم الدواجن على خلفية انخفاض مشتريات الصين والمملكة العربية السعودية.