وكالة: الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9 للإمارات

نقلت وكالة رويترز عن مصادر لها بأن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع 18 طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 للإمارات.

وأضافت الوكالة نقلا عن أشخاص مطلعون على إخطار للكونغرس أن وزارة الخارجية الأمريكية أعطت الكونغرس الأمريكي إشعارا بشكل غير رسمي يوم الخميس بصفقة الطائرات المسيرة المحتملة للإمارات وقيمتها 2.9 مليار دولار.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إخطار الأسبوع الماضي باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز إف- 35 إلى دولة الإمارات.

وسيكون هذا أول تصدير للطائرات بدون طيار منذ أن أعادت إدارة ترامب تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة للسماح لمقاولي الدفاع الأمريكيين ببيع المزيد من الطائرات بدون طيار للحلفاء.

ووافقت واشنطن على النظر في السماح للإمارات بشراء طائرات "إف-35" الشبح، في صفقة جانبية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.