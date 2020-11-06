الشرطة البريطانية تلقي القبض على 104 بسبب خرق قيود الإغلاق في لندن

قالت شرطة العاصمة البريطانية إنها ألقت القبض على 104 مشارك في مسيرة ضد الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا في لندن بسبب خرق القيود.

موسكو - سبوتنيك. وتجمع مئات الأشخاص يوم الخميس في وسط لندن للتعبير عن احتجاجهم على القيود الأكثر صرامة التي دخلت حيز التنفيذ في المملكة المتحدة.

وقالت الشرطة في بيان في وقت متأخر من يوم الخمي ، إن غالبية الاعتقالات كانت لخرق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا:

"الضباط الذين يحرسون المظاهرات في وسط لندن يوم الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني قاموا حتى الآن باعتقال 104 أشخاص".

وخرجت المظاهرات رغم القيود الوطنية الجديدة التي تم إدخالها للحد من انتشار فيروس كورونا، وبمجرد أن بدأت الحشود في التجمع، اتخذ الضباط إجراءات فورية لتوجيه الناس للعودة إلى ديارهم، وتم القبض على الأشخاص الذين لم يمتثلوا لتوجيهات الضباط.

وأكدت المملكة المتحدة إصابة أكثر من 1.12 مليون شخص بفيروس كورونا حتى الآن، مع أكثر من 48 ألف حالة وفاة.