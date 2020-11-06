في زيادة جديدة… أمريكا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة 

أبلغت الولايات المتحدة يوم الخميس عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل ما لا يقل عن 109658 إصابة جديدة بالفيروس

ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة عند إضافة بيانات كل مقاطعات كاليفورنيا، وفقا لإحصاء رويترز.

وزادت عدد حالات الإصابة اليومية بأكثر من مئة ألف لمدة ثلاثة أيام من الأيام السبعة الأخيرة، ليضع الضغط على المستشفيات في عدة ولايات ويدفع الأسر لإعادة التفكير في خططها لقضاء عطلة عيد الشكر يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأثر الوباء على كل جانب من جوانب الحياة الأمريكية تقريبا، بما في ذلك العدد القياسي من الناخبين الذين أرسلوا بطاقات اقتراعهم بالبريد في الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء، التي لم يتم تحديد نتيجتها بعد.