خدمة البريد الأمريكية تعثر على 1700 بطاقة اقتراع في بنسلفانيا لم يتم عدها

أعلنت خدمة البريد الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها عثرت على 1700 بطاقة اقتراع في مراكز انتخاب بولاية بنسلفانيا وسيتم تسليمها مساء الجمعة لعدها.

وقالت خدمة البريد الأمريكية إنه تم العثور على حوالي 1070 بطاقة اقتراع في مركز عمليات فلادلفيا، وحوالي 300 في مركز بيتسبرغ، و266 في لهاي فالي وغيرها تم العثور عليها في مراكز عمليات أخرى في بنسلفانيا.

وذكرت "رويترز"، أنه سيتم تسليم بطاقات الاقتراع مساء اليوم الجمعة في ولاية بنسلفانيا ليتم عدها.

يشار إلى أنه لا يزال التصويت جاري في بنسلفانيا وهي واحدة من الولايات التي لم تحسم بعد.

وتمتلك هذه الولاية قوة تصويتة تبلغ 20 صوتا في المجمع الانتخابي (من يفوز بأغلبية أصوات الجماهير في الولاية يحصل على أصوات المجمع الانتخابي كاملة).

وأعلن مركز "إديسون" للأبحاث والذي يراقب العملية الانتخابية اليوم، أنه تم فرز 94% من أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة، حتى الآن، وهناك تقدم طفيف لدونالد ترامب على جو بايدن.

وقال المركز إن الرئيس دونالد ترامب حصل حتى الآن على 49.9% من أصوات الجماهير، مقابل 48.9% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأمس الخميس، أمر قاض المحكمة الجزيئة الأمريكية إيميت سوليفان، بإجراء عمليات مسح مرتين يوميا لمنشآت خدمة البريد الأمريكية التي تخدم الولايات مع تمديد المواعيد النهائية لاستلام بطاقات الاقتراع، حيث لا تزال عمليات فرز الأصوات مستمرة في بعض الولايات.

وحث البريد على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان تسليم بطاقات الاقتراع قبل المواعيد النهائية. وأمر بعمليات التمشيط ردا على الدعاوى القضائية التي رفعتها بعض المجموعات.

وقال سوليفان إن: "القضايا الملحة هي أين توجد بطاقات الاقتراع وكيف يمكننا تسليمها حتى يمكن عدها".

لا يزال مسؤولو الانتخابات يجرون فرز الأصوات في الولايات الحاسمة بعد يومين من إغلاق صناديق الاقتراع في واحدة من أكثر الانتخابات غرابة في تاريخ الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.