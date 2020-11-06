سلطات قره باغ تعلن مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة القصف الأذربيجاني

أعلنت سلطات جمهورية قره باغ، المعلنة من جانب واحد،، اليوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة أشخاص نتيجة للقصف الليلي الذي شنته القوات المسلحة الأذربيجانية على مدينتي ستيباناكيرت وشوشي.

يريفان - سبوتنيك. وجاء في بيان على "فيسبوك": " ليلة السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، كانت غير هادئة في المناطق المدنية، ووقعت مدينتا شوشي وستيباناكيرت تحت نيران كثيفة للقوات الأذربيجانية - التركية طوال الليل. ونتيجة لهجوم صاروخي، التهمت النيران عددا من المباني السكنية في شوشي، ووقع دمار في العاصمة. وفقًا للبيانات الأولية، سقط ثلاثة قتلى من المدنيين".

وتجددت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

هذا وتعمل عدة أطراف دولية على تسوية النزاع الدائر في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، حيث قامت عدة دول باستضافة مفاوضات بين وزيري خارجية البلدين المعنيين بالصراع، وكان أول لقاء من هذا القبيل قد عقد في موسكو بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفر عن إعلان هدنة إنسانية.