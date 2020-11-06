سيناتور روسي: حرب باردة مكثفة في حال فوز بايدن

رأى السيناتور أليكسي بوشكوف، في حديثه لصحيفة "مساء موسكو"، أن السياسة الخارجية الأمريكية ستشتد في الناحية الأيدولوجية في حال فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية وهو ما سيترتب عليه هجوم على روسيا في مجال حقوق الإنسان.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حرب باردة مكثفة وفقا للسيناتور الروسي.

يعتبر بايدن واحدا من السياسيين الأمريكيين الذين ينظرون إلى روسيا على أنها عدو الولايات المتحدة الرئيسي، ولفت السيناتور الروسي إلى أن بايدن

"كان جزءا هاما من إدارة الرئيس باراك أوباما الذي بدأ سياسة العقوبات ضد روسيا... كان بايدن جزءا من هذه السياسة الهادفة إلى خنق روسيا".

وفي ظن السيناتور بوشكوف فإن بايدن سيُعيد السياسة التي انتهجتها إدارة الرئيس أوباما إلى البيت الأبيض في حال فوزه في الانتخابات.