الشرطة الألمانية تفتش منازل أربعة يشتبه بأنهم على صلة بمنفذ هجوم فيينا

صرحت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أنها تجري عمليات تفتيش في عدد من البلدات فيما يتعلق بأربعة أشخاص يُعتقد أنهم كانوا على صلة بمنفذ هجوم فيينا الذي أسقط أربعة قتلى عندما فتح النار على المارة والحانات في العاصمة النمساوية يوم الاثنين الفائت.

قتلت شرطة فيينا المهاجم الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما ويحمل جنسيتي النمسا ومقدونيا الشمالية ودخل السجن من قبل لمحاولته الانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا.

وذكر مكتب الشرطة الجنائية في ألمانيا على تويتر أن الشرطة تفتش منازل ومتاجر في بلدتي أوسنابروك وكاسل ومنطقة بينبيرج القريبة من مدينة هامبورج.

وأضاف "لا يوجد اشتباه مبدئي في أن الأربعة المعنيين بإجراءات اليوم شاركوا في الهجوم لكن يُعتقد أنهم كانوا على صلة بالمهاجم المشتبه به".

وأشار إلى أن مذكرات التفتيش صدرت بعد أن تلقى الادعاء الألماني معلومات من القضاء النمساوي. وفقا لـ "رويترز".

وألقت سويسرا القبض على رجلين فيما يتصل بهجوم يوم الاثنين وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أمس الخميس، إن النمسا على اتصال وثيق بدولة أخرى لم يذكرها بالاسم في إطار التحقيقات التي تجريها.

وقال مسؤولون بوزارة الداخلية النمساوية إن جميع المعتقلين في النمسا لأسباب تتعلق بالهجوم، وعددهم 15 شخصا، على صلة بأوساط إسلامية متطرفة.