رئيس وزراء إثيوبيا: العمليات العسكرية في الشمال لها أهداف واضحة ومحدودة

قال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، اليوم الجمعة إن العمليات العسكرية في الشمال لها أهداف "واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها".

وعبأت إثيوبيا للحرب في منطقة تيغراي في الشمال، أمس الخميس، مما خيب الآمال الدولية في تجنب صراع بين حكومة أبي وفصيل عرقي قوي قاد الائتلاف الحاكم لعقود.

© AP Photo / FARAH ABDI WARSAMEH إثيوبيا تعلن الحرب رسميا

وقال الجنرال برهانو جولا، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي، عبر التلفزيون الحكومي أمس الخميس، "بلادنا دخلت حربا غير متوقعة... الحرب لن تأتي إلى الوسط (حيث العاصمة أديس أبابا) بل ستنتهي هناك (في تيغراي في الشمال)".

وأضاف أنه يجري حشد القوات من أنحاء البلاد لإرسالها إلى تيغراي. وجاء هذا الإعلان في أعقاب اشتباكات أول من أمس الأربعاء بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد أن أمر رئيس الوزراء بالانتقام لما وصفته الحكومة بأنه هجوم للجبهة على قواتها.

وقال دبرصيون جبراميكائيل رئيس إقليم تيغراي، بحسب وكالة "رويترز"، إن قواته أحبطت خطة للقوات الاتحادية لاستخدام المدفعية والأسلحة المخزنة هناك لمهاجمة الإقليم، وذلك بحسب وكالة "رويترز".