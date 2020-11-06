إعلام: بايدن يتقدم بـ917 صوتا في "جورجيا الحاسمة" بعد فرز 99% من الأصوات

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، بتقدم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، بفارق 917 صوتا في ولاية جورجيا الحاسمة.

ويعتبر تقدم بايدن تحولا دراماتيكيا في مشهد فرز أصوات الناخبين، إذ تملك الولاية 16 صوتا في المجمع الانتخابي، ما يعني أنه إذا فاز بهم بايدن سيحسم الانتخابات لصالحه.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن تقدم بايدن في جورجيا جاء بعد فرز 99% من أصوات الناخبين.