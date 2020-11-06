غوتيريش يعبر عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة في إثيوبيا

عبر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء القتال في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا حيث تشتبك قوات الحكومة الاتحادية مع فصيل عرقي قوي قاد الائتلاف الحاكم لعقود.

وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بتعبئة القوات من جميع أنحاء البلاد وإرسالها إلى إقليم تيجراي بعد اشتباكات على مدى يومين بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

I’m deeply alarmed over the situation in the Tigray region of Ethiopia.



The stability of Ethiopia is important for the entire Horn of Africa region.



I call for an immediate de-escalation of tensions and a peaceful resolution to the dispute.https://t.co/nWtI2JtGlu — António Guterres (@antonioguterres) November 5, 2020

​وقال غوتيريش، في رسالة عبر "تويتر" اليوم الجمعة، "استقرار إثيوبيا مهم لمنطقة القرن الإفريقي بأسرها. أدعو إلى خفض فوري للتصعيد وحل النزاع سلميا".