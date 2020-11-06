15 مليون ضحية... لماذا تقتل الدنمارك حيوانات المنك على نطاق واسع

يمكن أن يتسبب فيروس كورونا المتحور في وفاة أكثر من 15 مليونا من حيوان المنك في الدنمارك: قررت السلطات المحلية التخلص من الحيوانات، حيث أصبحت حاملة للعدوى وتهدد الآن صحة الإنسان.

قتل 15 مليون منك

تخطط السلطات الدنماركية لذبح أكثر من 15 مليونا من حيوان المنك، حيث أصيبت الحيوانات بفيروس كورونا وتشكل الآن تهديدًا للسكان. قالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن إن مصدر القلق الرئيسي هو أن الحيوانات المصابة تحمل فيروسًا متحورًا، مما قد يهدد فعالية اللقاحات ضد كورونا.

وفقًا للمعهد الدنماركي للأمراض المعدية Statens Serum Institute ، هناك الآن خمس حالات تفشي للعدوى في مزارع المنك في البلاد. من المعروف أن حوالي 12 موظفًا مصابًا على اتصال مباشر مع الحيوانات - تم تشخيص لدى كل منهم انخفاض الحساسية تجاه الأجسام المضادة، والتي تعتمد عليها اللقاحات الآن.

Denmark will cull its entire mink population of up to 17 million after a mutation of the coronavirus found in the animals spread to humans, the prime minister says https://t.co/iKnBvm7i1e pic.twitter.com/xtyDrT7pxw — Reuters (@Reuters) November 4, 2020

تخطط الدنمارك الآن - أكبر منتج لفراء المنك في العالم - لذبح جميع حيوانات المنك في البلاد لاحتواء الشكل الجديد من الفيروس. وقالت فريدريكسن إن القرار اتخذ "بقلب حزين".

وقالت رئيسة الوزراء: "لقد تحور الفيروس في المنك. انتقل الفيروس المتحول إلى البشر. نحن نتحمل مسؤولية كبيرة تجاه شعبنا، ولكن مع الطفرة التي تم اكتشافها، لدينا مسؤولية أكبر تجاه بقية العالم".

وأكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في تعليقه على حالات الأمراض في الدنمارك، أن حيوانات المنك معرضة لفيروس كورونا ويمكن أن تكون حاملة لها.

في أكتوبر وحده، تم القبض على حوالي مليون من حيوان المنك وقتلهم في الدنمارك. منذ نوفمبر / تشرين الثاني ، نشرت السلطات الشرطة والجيش والقوات الداخلية لتسريع هذه العملية.

يقول العلماء إن المنك ينتمي إلى عائلة ابن عرس إلى جانب القوارض ويسهل إصابته بفيروس كورونا. ومع ذلك، يمكن للقوارض حمل المرض بأعراض خفيفة ولا تشكل خطراً على البشر.

ما هي العواقب على الدنمارك

وأكد رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات في جامعة ولاية نوفوسيبيرسك، سيرغي نيتسوف لوكالة "سبوتنيك" أنه يمكن أن يؤدي قرار تدمير جميع ماشية المنك إلى خسائر فادحة في صناعة الفراء، لذلك لم يتم اتخاذه عن طريق الصدفة.

وقال مدير معهد أبحاث علم الفيروسات وعلم الأحياء الدقيقة لعموم روسيا دينيس كولباسوف لصحيفة "غازيتا.رو" أن إبادة حيوانات المنك في أوروبا بدأ قبل وقت طويل من انتشار الوباء. وحتى الآن، لم يتسبب الانخفاض في الثروة الحيوانية في ضرر كبير لأي بلد، سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية.

وقال: "في أوروبا، كان هناك برنامج للقضاء على عشائر المنك منذ فترة طويلة. لا يمكنني تحديد أسباب واضحة لذلك، ولكن ، على الأرجح، يرجع ذلك إلى تعزيز الاتجاهات البيئية. منتجات الفراء لم تعد رائجة، ومناخ أوروبا يجعل من الممكن الاستغناء عنها. الشيء الوحيد هو أن المواعيد كانت - 2023-2024. ولكن الأن يتم في مواعيد أقصر. هذا ليس له عواقب وخيمة لا بالنسبة للاقتصاد ولا بالنسبة للبيئة".