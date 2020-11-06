البابا فرنسيس: الحرب هي إنكار لجميع الحقوق واعتداء مأساوي على البيئة

دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس، العالم الى الالتزام بتجنب الحرب من أجل تحقيق تنمية بشرية متكاملة للجميع.

ونشر الحساب الخاص للبابا على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة جاء فيها "الحرب هي إنكار لجميع الحقوق واعتداء مأساوي على البيئة. إذا أردنا تنمية بشرية متكاملة حقيقية للجميع، فعلينا أن نستمر دون كلل في الالتزام بتجنب الحرب".

الحرب هي إنكار لجميع الحقوق واعتداء مأساوي على البيئة. إذا أردنا تنمية بشرية متكاملة حقيقية للجميع، فعلينا أن نستمر دون كلل في الالتزام بتجنب الحرب. — البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) November 6, 2020

ومن جهة أخرى قرر​ البابا، تجريد أمانة ​الدولة​ من صلاحيات الإشراف على الأرصدة المالية، ونقل هذه المهام إلى الأجهزة الاقتصادية للفاتيكان، وذلك على خلفية فضيحة فساد مدوية، مشيرا في رسالة نشرها المكتب الصحفي للحبر الأعظم، إلى أنه "على أمانة الدولة أن تنسحب كذلك من صندوق استثماري مسجل في ​مالطا​، وأن تدرس إغلاق مكتبها الإداري الذي عمل فيه مسؤولون متهمون بالفساد​".

وكان ​البابا فرنسيس​ قد أقال في أيلول الماضي الكاردينال أنجيلو بيتشو ثاني أكبر مسؤول في أمانة الدولة بالفاتيكان، والتي تعتبر أهم الأجهزة الإدارية في الدولة، وتشرف على الدبلوماسية والشؤون العامة، بحسي ما نشر موقع "النشرة".