إعلام: مثول 3 آخرين أمام القضاء بشأن مقتل مدرس التاريخ الفرنسي

ذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر قضائية فرنسية أن ثلاثة أشخاص آخرين مثلوا أمام قاض في إطار التحقيق المستمر بشأن مقتل مدرس التاريخ الفرنسي صمويل باتي الشهر الماضي.

وألقت الشرطة القبض على الثلاثة يوم الثلاثاء، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقطع شاب من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما رأس باتي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول في وضح النهار أمام المدرسة التي يعمل بها في إحدى ضواحي باريس قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وكان المهاجم يريد الثأر من المدرس لاستخدامه رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد خلال درس لتلاميذه عن حرية التعبير.