الدالاي لاما يدعو لترديد شعار "تارا الخضراء" لتجاوز تفشي وباء كورونا

صرح الدالاي لاما، لوكالة "سبوتنيك"، عن بداية عصر المرض في العالم، لكنه دعا إلى الحفاظ على الشجاعة في مكافحة جائحة كورونا.

وقال الدالاي لاما،"وباء الفيروس التاجي ككل هو نتيجة الكارما السيئة التي تراكمت في حياتنا السابقة. هذا واضح تماما".

ولتخليص العالم من الوباء، دعا الزعيم الروحي جميع البوذيين إلى ترديد شعار Green Tara"، قائلا

"إذا كررت هذه المانترا، فسيكون ذلك مفيدا. على سبيل المثال، كل صباح، أقوم من الفراش، وأتلو تعويذة تارا لمدة 15 دقيقة. وفي نفس الوقت، أبعث بأطيب تمنياتي بهذه القراءة للعالم بأسره، حيث ينتشر فيروس كورونا الآن، حتى يشفى الناس من هذا المرض وينتهي الوباء".

وأشار الدالاي لاما إلى أن العلماء والأطباء يبذلون جهودا لا تصدق لوقف الوباء وتقليل عدد المرضى، مضيفا "لا ينبغي بأي حال أن نفقد الشجاعة ونعتقد أنه لا يمكن فعل أي شيء. نحتاج جميعا، قدر الإمكان، إلى بذل كل جهد ممكن للتخلص من هذا المرض. ويجب أن يتم ذلك بشكل أساسي من قبل العلماء والأطباء".

هذا ويجري الدالاي لاما تعاليم على الإنترنت للبوذيين الروس لأول مرة في 5-7 نوفمبر، ويتواصل مع الروس ويتحدث عن الأطروحات البوذية الأساسية ويجيب على الأسئلة عبر رابط الفيديو من مقر إقامته في دارامسالا في شمال الهند.