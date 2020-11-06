المفوضية الأوروبية تسمح لدولها بالحصول على لقاحات من دول ثالثة في حالة الطوارئ

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكنها الحصول على لقاحات من دول ثالثة لاستخدامها الخاص في حالات الطوارئ ولفترة محدودة.

موسكو-سبوتنيك. وقال متحدث باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، ردا على سؤال حول احتمال شراء هنغاريا للقاحات المتاحة بالفعل من روسيا والصين ضد فيروس كورونا المستجد: "هناك استثناءات معينة قد تسمح للدول بالوصول لفترة محدودة إلى المنتجات التي لم تتم الموافقة عليها [من قبل الاتحاد الأوروبي]. وعندها يمكننا التحدث عن فحص الدواء في هذه البلدان وبهذه الحالة بالذات يمكن الحصول عليها مؤقتا".

وأضاف بأنه في هذه الحالة، تقوم الدولة العضو نفسها بفحص اللقاح للتأكد من سلامته وشرائه لاستخدامه الخاص فقط لفترة محدودة.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية على أن سياسة الاتحاد الأوروبي لم تتغير، مشددا على أن "أهم شيء بالنسبة لنا هو السلامة. لذلك، وفقا للتشريعات الأوروبية، يمكن لوكالة الأدوية الأوروبية إجراء الاختبارات المناسبة".

وأشار إلى أنه "يجب أن تجتاز اللقاحات التي تدخل السوق الأوروبية جميع المعايير التي تحددها وكالة الأدوية الأوروبية. يجب على جميع المتقدمين الذين يرغبون في توريد اللقاحات إلى السوق الأوروبية اتباع هذه المعايير والتعاون مع الوكالة".

وأعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنه من المتوقع ظهور أول لقاح لفيروس كورونا في البلاد بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر وبداية كانون الثاني/يناير.

وأشار أوربان وفقا لوكالة "رويترز" إلى أن هنغاريا تتفاوض بشأن لقاح مع الصين وروسيا. ووفقا له، بحلول الربيع يمكن للبلاد الحصول على لقاحين أو ثلاثة لقاحات مختلفة، وفي نيسان/أبريل، على الأرجح، ستكون قادرة على "إعلان النصر على الوباء".