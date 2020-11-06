تقييد جديد في النرويج جراء انتشار فيروس كورونا

شددت سلطات العاصمة النرويجية، الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم إغلاق دور السينما والمسارح ومراكز اللياقة البدنية، اعتباراً من يوم الثلاثاء، وتوقف مبيعات المشروبات الكحولية في أماكن تقديم الطعام.

مورمانسك - سبوتنيك. ذكرت قناة "أن أر كيه" المحلية أن "رئيس مجلس المدينة رايموند يوهانسينا، أصدر بيانًا بشأن تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في أوسلو، بوقف بيع المشروبات الكحولية في مؤسسات تقديم الطعام اعتباراً من يوم الثلاثاء، وإغلاق دور السينما وقاعات اللياقة البدنية".

وأضاف البيان أن هذا يعني "وقف الحياة الاجتماعية للمدينة، المسارح والملاعب والأماكن المماثلة تتوقف مؤقتًا عن العمل، بالإضافة لإلغاء جميع الفعاليات الداخلية".

وأضاف "أعلم أنه أمر صعب، أتفهم أن الكثيرين سيصابون بخيبة أمل أو غضب أو خوف".

تشمل التدابير الأخرى حظرًا على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق للبالغين، ويمكن أن تستمر المطاعم والمقاهي في العمل ولكن بدون بيع الكحول، وسيتم تخفيض مجموعات الأطفال في المدارس، كما يتطلب ارتداء أقنعة طبية في سيارات الأجرة، تمامًا مثل وسائل النقل العام، ويجب على المتاجر مراقبة المسافة الاجتماعية بين المشترين والتي يجب ألا تقل عن مترين.

وبلغ إجمالي الحالات في العالم، لغاية اليوم الجمعة، 48.8 مليون حالة، تعافى منها 32.3 مليون، فيما توفي 1.24 مليون شخص.