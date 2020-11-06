بايدن يقلب تأخره ويتقدم على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة

تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا بفارق 0.1 بالمئة، بعدما كان متأخرا بفارق واسع خلال اليومين الماضيين.

واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لآخر البيانات الواردة من شبكة "سي إن إن"، فإن بايدن يتقدم بنسبة 49.4 من أصوات الناخبين في الولاية، بينما يمتلك الرئيس الحالي 49.3 من الأصوات.

التقدم، أكدته بيانات مركز "إديسون" للأبحاث والذي يراقب العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، حيث قال إن المرشح الديمقراطي يحظى بفارق يصل إلى 5587 صوتا مع استمرار الفرز، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

يتبع...