مجموعة من النساء الداعمات لترامب تصلي لمساعدته في الانتخابات... فيديو

أقامت مجموعة من النساء الأمريكيات في مقاطعة كلارك التابعة لولاية نيفادا، الصلاة لمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وذكرت صحيفة "cbsnews" أن قرار السيدات أتى على خلفية الأخبار "غير سارة" حول وضعية الرئيس الأمريكي الحالي في الانتخابات.

Women supporting President Trump prayed for his victory Thursday outside the Clark County election department in Nevada, where he is currently trailing Joe Biden. https://t.co/oq2TMVVIeR pic.twitter.com/QllRkmTMRZ — CBS News (@CBSNews) November 6, 2020

​​أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، بتقدم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، بفارق 917 صوتا في ولاية جورجيا الحاسمة.

​ويعتبر تقدم بايدن تحولا دراماتيكيا في مشهد فرز أصوات الناخبين، إذ تملك الولاية 16 صوتا في المجمع الانتخابي، ما يعني أنه إذا فاز بها بايدن سيحسم الانتخابات لصالحه.