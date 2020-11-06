حملة ترامب تتحدث عن عدد كبير من المخالفات في انتخابات ولاية بنسلفانيا

أعلن مقر الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، عن وقوع عدد كبير من المخالفات في التصويت في الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان كبير محامي الحملة الانتخابية لترامب، مات مورغان: "كان هناك عدد كبير من المخالفات في بنسلفانيا، بما في ذلك منع المراقبين المتطوعين من دخول مواقع حصر الأصوات. لقد كانت لنا اليد العليا، لكننا حُرمنا من الوقت الثمين وحُرمنا من الشفافية التي يكفلها لنا القانون".

ووفقا لآخر البيانات الواردة من شبكة "سي إن إن"، فإن بايدن يتقدم بنسبة 49.4% من أصوات الناخبين في الولاية، بينما يمتلك الرئيس الحالي 49.3% من الأصوات. وفقا لبيانات "فوكس نيوز"، فإن بايدن متقدم بنسبة 49.47% مقابل 49.39% لترامب وهي بيانات تتفق مع ما نشرته "أسوشيتد برس".

التقدم، أكدته بيانات مركز "إديسون" للأبحاث والذي يراقب العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، حيث قال إن المرشح الديمقراطي يحظى بفارق يصل إلى 5587 صوتا مع استمرار الفرز، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

كما أفادت تقارير إعلامية، اليوم، بتقدم بايدن في ولاية جورجيا، ويعتبر تقدمه تحولا دراماتيكيا في مشهد فرز أصوات الناخبين، إذ تملك الولاية 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وذكرت شبكة "سي إن إن" أن تقدم بايدن في الولاية جاء بعد فرز 99% من أصوات الناخبين.