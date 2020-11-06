لوكاشينكو: أضمن إجراء انتخابات في حالة واحدة فقط

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إنه يعطي ضمانة لإجراء انتخابات جديدة في الجمهورية، عندما يتخذ المواطنون مثل هذا القرار.

وقال لوكاشينكو، في فيديو تم نشره اليوم الجمعة من قبل قناة "Pool 1" المقربة من الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروسيا: "حسنًا، حول موضوع اليوم، البعض منا يطالب بانتخابات جديدة، أنا أضمن ذلك عندما يتم اتخاذ القرار من قبل الشعب".

واعتمد البوندستاغ الألماني يوم أمس الأربعاء قرارًا يعلن فيه عدم الاعتراف بنتائج انتخابات أغسطس/آب في بيلاروسيا، وينكر شرعية لوكاشينكو ويدعو إلى انتخابات جديدة بمشاركة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وبصورة رسمية حزمة عقوبات فردية ضد بيلاروسيا تشمل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لولكاشينكو، وذلك وفقا لوثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي.

بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروسيا في 9 أغسطس، والتي فاز فيها لوكاشينكو للمرة السادسة، والذي حصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1% من الأصوات، بدأت احتجاجات ضخمة للمعارضة في البلاد، حيث تعتقد المعارضة أن سفيتلانا تيخانوفسكايا فازت بالانتخابات وليس لوكاشينكو.