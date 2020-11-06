رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصف بايدن بـ"الرئيس المنتخب"

وصفت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، المرشح الديمقراطي، جو بايدن بـ"الرئيس المنتخب".

وقال بيلوسي في المؤتمر الذي نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "يمكننا الآن وصف بايدن بالرئيس المنتخب للولايات المتحدة، بعد أن تقدم في نتائج الانتخابات الرئيسية".

وتابعت بقولها "بعدما تغلب بايدن على دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، واضح أن هذا الصباح بات بايدن وهاريس هما الفائزين في الانتخابات الأمريكية".

وأكملت بقولها "الرئيس المنتخب بايدن لديه حاليا تفويض قوي للقيادة".

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "إنه يوم سعيد لبلدنا، جو بايدن موحد للبلاد، لأنه مصمم على الجمع بين الناس".

وهاجمت نانسي بيلوسي، في نفس المؤتمر تعامل إدارة ترامب مع جائحة كورونا بـ"خطة" وصفتها بـ"المدمرة".

وقالت بيلوسي، "مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد أولوية في المرحلة المقبلة".

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "تعامل إدارة ترامب مع أزمة كورونا كان كارثيا".

وأكملت بيلوسي بقولها "نحن مطالبون الآن بتطوير لقاح، والتأكد من سلامته لإنقاذ أرواح الناس".

أما عن الانتخابات الأمريكية الجارية، فقالت بيلوسي: "علينا أن نتحلى بالصبر، حتى يكتمل فرز كل الأصوات".

Tune in as I speak with reporters this morning in Washington. https://t.co/P20e3SZxiy — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 6, 2020

​وأضافت قائلة "لكن من الواضح أن بايدن وهاريس يتجهان للفوز بالانتخابات".

وكانت بيلوسي قد قالت في تصريحات سابقة إنها تشعر بثقة كبيرة في انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا.

وقالت بيلوسي: "أشعر بثقة كبيرة في انتخاب جو بايدن رئيسا يوم الثلاثاء. ومهما كانت النتيجة النهائية للانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء، فسيتم انتخابه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل رئيسا"، بحسب ما ذكرت شبكة "TheHill" الأمريكية.

تعتبر بيلوسي من أشد المعارضين لوجود ترامب في السلطة، حتى أنها طالبت بايدن برفض المشاركة في أي مناظرة رسمية تبث على التلفزيون الوطني مع ترامب، كما قادت حملة مساءلة ترامب من أجل عزله.