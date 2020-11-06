خارجية بيلاروسيا تعلق على عقوبات الاتحاد الأوروبي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، اليوم الجمعة، أن بلاده تدرس العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مينسك، ولن يمر هذا القرار دون رد، وفي أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "نحن الآن ندرس كل شيء بهدوء وبعناية. وهذا القرار لن يظل بلا إجابة بالتأكيد، وفي أقرب وقت ممكن".

وفرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وبصورة رسمية حزمة عقوبات فردية ضد بيلاروسيا، تتضمن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لولكاشينكو، وذلك وفقا لوثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي.

وتشمل حزمة العقوبات أيضاً، نجل رئيس بيلاروس و 13 شخصا آخرين.

وتتضمن العقوبات منع الأشخاص المدرجين في القائمة من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما تتضمن تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي إن وجدت.