ابنا ترامب يتحدثان عن "التزوير الانتخابي" وتقاعس الجمهوريين عن المواجهة

قال دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي، اليوم الجمعة، إن إنهاء "تزوير الناخبين" في البلاد سيكون ضروريا للحفاظ على إيمان السكان بالديمقراطية.

موسكو- سبوتنيك. وكتب الابن الأكبر لترامب على "تويتر": "عندما ترى أمريكا كل شيء نكشفه، سيشعرون بالاشمئزاز وحتى وسائل الإعلام لن تكون قادرة على التظاهر بأن تزوير الأصوات ليس حقيقيا. إنهاء هذا الهراء مرة واحدة وإلى الأبد سيكون أساسيا للحفاظ على جمهوريتنا والإيمان بالديمقراطية".

When America sees everything we are uncovering they will be disgusted and even the media won’t be able to pretend voter fraud isn’t real.



Ending this crap once and for all will be fundamental to preserving our republic and faith in democracy. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 6, 2020

كما انتقد دونالد جون ترامب، الحزب الجمهوري، قائلا:

الحزب لديه منصة مثالية لإظهار أنهم مستعدون وقادرون على القتال ولكنهم سوف يخضعون لوسائل الإعلام بدلا من ذلك.

ادعى الرئيس ترامب، في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير، وتعهد ترامب برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

في السياق ذاته، هاجم إريك ترامب، الابن الثالث للرئيس الأمريكي، أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي لعدم دعمهم والده دونالد ترامب، و"تقاعسهم عن الرد على ما وصفه بالتزوير في فرز أصوات الانتخابات الرئاسية الجارية".

Where are Republicans! Have some backbone. Fight against this fraud. Our voters will never forget you if your sheep! https://t.co/jLzOIJbrwV — Eric Trump (@EricTrump) November 5, 2020

وكتب إريك ترامب، على "تويتر"، في وقت مبكر من يوم الجمعة: "أين الجمهوريون! هناك حاجة لبعض الدعم. واجهوا هذا التزوير. لن ينساكم ناخبونا أبدا إذا تخاذلت".

منذ يوم الانتخابات، قامت شركة "تويتر" بالتحذير من 12 تغريدة للرئيس الحالي وإخفائها باعتبار أنها تحتوي معلومات خاطئة محتملة.

انتقد المراقبون الدوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرئيس الحالي لإطلاقه "مزاعم لا أساس لها" عن تزوير الانتخابات التي تضر بثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية.

وفقا لبيانات "سي إن إن" وأغلب الشبكات الإعلامية الأمريكية، يتقدم بايدن بـ253 صوتا من أصوات المجمعات الانتخابية مقابل 213 لصالح ترامب، وهذا يعني أن فوزه بالولايتين، يضمن له الانتصار.

وفقا لبيانات "فوكس نيوز" و"أسوشيتد برس"، فإن بايدن حسم ولاية أريزونا بالفعل لصالحه، ليرتفع عدد أصواته إلى 264 صوتا، ومقابل 214 لترامب، وهذا يعني أنه بات بحاجة للفوز بولاية واحدة على الأقل (باستثناء ألاسكا) من بين الولايات الحاسمة المتبقية.