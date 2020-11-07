حملة بايدن: ترامب قد يساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة

حذرت حملة المرشح الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن، من أن الرئيس دونالد ترامب قد يُساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، وسط تقارير بأنه ليس لديه أي خطط للتنازل.

وقال أندرو بيتس الناطق باسم حملة بايدن "كما قلنا في 19 تموز/يوليو، سيقرر الشعب الأمريكي نتائج هذه الانتخابات. وحكومة الولايات المتحدة قادرة تماما على مرافقة من يتعدون على ممتلكات الغير إلى خارج البيت الأبيض".

Biden campaign spokesperson responds to reports that Trump does not intend to concede if he loses re-election:



"The United States government is perfectly capable of escorting trespassers out of the White House" #Election2020 https://t.co/fq3elAUawh pic.twitter.com/hxw1mMNrq7 — Bloomberg Politics (@bpolitics) November 6, 2020

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يحقق فيه بايدن تقدما في عدد من الولايات الحاسمة على ترامب الذي يتحدث عن "تزوير وخروقات شابت الانتخابات"، وردا على التقارير التي تفيد بأن ترامب ليس لديه خطط للاعتراف بالهزيمة، إذا تم تأكيد بايدن رئيسا منتخبا.

واليوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يحق لمنافسه الديمقراطي، جو بايدن، إدعاء الفوز بالرئاسة، لافتا إلى أن الإجراءات القانونية التي وعد باتخاذها في الولايات التي فاز بها بايدن بدأت للتو.

​وكان ترامب، ادعى في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير لصالح منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وتعهد ترامب برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

ويستمر فرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في 5 ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث جدد المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب تأكديه بأنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، في حين أكد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.

وتشير النتائج الأولية حتى فجر اليوم الجمعة، إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات، ويتوقع فوزه بالرئاسة بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، هي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.

وأدلى عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم، الثلاثاء، لاختيار الرئيس المقبل، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب في وفاة أكثر من 238 ألف شخص في الولايات المتحدة.