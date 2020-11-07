المنظمة الدولية للطيران المدني تطلب من إيران التعجيل بالتحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية

طلبت المنظمة الدولية للطيران المدني(إيكاو) من إيران يوم الجمعة التعجيل بالتحقيق في إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير/ كانون الثاني.

وجاءت توصيتها بعد ما يقرب من عشرة أشهر من إسقاط طائرة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخ أرض-جو إيراني مما أسفر عن سقوط 176 قتيلا، بحسب رويترز.

وقال رئيس إيكاو سالفاتور سكياتشيتانو "أجرينا عدة اتصالات بهيئة الطيران المدني في إيران قمنا خلالها بحث سلطاتها على تعجيل التحقيق في الحادث".

يشار إلى أن إيكاو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على ضمان سلامة النقل الجوي الدولي.

كانت إيران، قد أكدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنها على أتم الاستعداد لتسريع عملية التفاوض بشأن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، مشيرا إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الوفد الأوكراني.

وصباح يوم 8 يناير/ كانون الثاني الماضي أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية، عن طريق الخطأ، طائرة مدنية أوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار "الإمام الخميني" قرب طهران في يناير/ كانون الثان الماضي، عبر إصابتها بصاروخين اثنين، ظنا أنها صاروخ كروز أطلقه الجيش الأمريكي ردا على قصف الحرس الثوري لقاعدة "عين الأسد" في العراق انتقاما لاغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.