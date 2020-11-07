وكالة: الحزب الجمهوري يتخلى عن موقف ترامب بشأن قانونية الانتخابات الرئاسية

كشفت وسائل إعلام فرنسية، يوم أمس الجمعة، عن تخبط وضياع كبير في صفوف الحزب الجمهوري، وذلك بعد الاتهامات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بشأن عمليات التزوير في الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا بات تومي الذي قال إن "خطاب الرئيس أزعجني جدا لأنه أدلى بمزاعم خطيرة للغاية من دون تقديم أي دليل". ومضيفا "لا علم لي بأي عملية غش كبيرة".

A sitting president undermining our political process & questioning the legality of the voices of countless Americans without evidence is not only dangerous & wrong, it undermines the very foundation this nation was built upon. Every American should have his or her vote counted. — Rep. Will Hurd (@HurdOnTheHill) November 6, 2020

وانتقد النائب عن تكساس ويل هارد على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تصريحات ترامب واصفا موقفه بالتكتيك "الخطير والسيء"، داعياً إلى إتمام فرز الأصوات كلها.

We live in the greatest country on Earth and today, millions of Americans will exercise their right to vote in a free & fair election. This is special—& it’s a reminder that our greatness stems from our freedoms. May God Bless the USA & all those who defend her. 🇺🇸 — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) November 3, 2020

كما غرّد زميله المنتقد دوماً لترامب آدم كينزينغر على تويتر قائلا: "توقف عن ترويج المعلومات التضليلية الفاقدة للمصداقية انقلب الأمر إلى جنون تام".

كما أصدر النائب الجمهوري ميت رومني بيانا قال فيه إن "فرز كل صوت (مبدأ) في صلب الديموقراطية. غالباً ما تكون هذه العملية طويلة ومحبطة للمرشحين". وتابع "إذا كانت ثمة اتهامات بمخالفات، فسيكون هناك تحقيقات وسيتخذ القضاء قراراته في نهاية المطاف".

وفي السياق نفسه، أعلنت بعض الشخصيات القريبة من ترامب الوقوف إلى جانبه، بينها السناتور ليندسي غراهام الذي فاز بولاية جديدة الثلاثاء عن ولاية كارولاينا الجنوبية عقب حملة انتخابية صعبة "أنا هنا هذا المساء لمساندة الرئيس ترامب كما ساندني".

وقال عضو مجلس الشيوخ تيد كروز: "يمكنني أن أقول لكم إنّ الرئيس غاضب، أنا كذلك، وأعتقد الناخبين أيضاً".

وأشارت الوكالة أن غالبية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نأوا بأنفسهم عن القضية، واعتمدوا الحذر تجنباً لاستعداء الرجل الذي سيظل رئيساً حتى 20 كانون الثاني/يناير على الأقل، ويمكن أن يبقى له تأثير كبير على التيار المحافظ حتى في حال هزيمته.